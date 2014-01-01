Индивидуальный подбор недвижимости

Ну начнем с того, что какой директор - такое и агенство! А директор там: молодой, образованный, привлекательный, порядочный, честный и очень правильный с полным пониманием того, чем он занимается. Я всегда считала, что агенты и агенства, лишнее звено в цепочке сделок с недвижимостью, люди которые берут деньги за непонятные услуги (поиск объекта и покупателей)….но это можно сделать и самостоятельно! Гарантий они не дают, базы у всех одинаковые, юристы по сложным вопросам за доп.плату, экономику по налогам они не считают, договора подсовывают на услуги и годами потом ждешь свою продажу и договор без финансовых последствий не расторгнуть и тд и тп. …. Более того, мое мнение до сих пор и не изменилось об агенствах и агентах! Все так и осталось! Rielt group - агенством назвать нельзя! Это группа профессионалов дающая комплексное VIP обслуживание по понятной для клиента стоимости в самые кратчайшие сроки! Я очень благодарна Сильвестру и его сотрудникам за все мои сделки, а их уже было 4 за 2 года! Каждой сделкой я очень довольна. Доверие мое на самой высоте! Спасибо за все мои продажи и особенно за мою последнюю покупку ❤️. Сильвестр - ты и Rielt Group лучшие на этом рынке!

Валеева Анна, постоянный клиент