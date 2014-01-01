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Индивидуальный подбор недвижимости

Хотите приобрести или взять в аренду недвижимость? Вам поможет команда Rielt Group Agency. Еще с 2014 года мы помогаем будущим владельцам, осуществляя индивидуальный подбор. Обращаясь к нам, Вы получаете всестороннюю поддержку — от начальной консультации до заключения договора с соблюдением всех требований закона.

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Что мы
предлагаем

Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Индивидуальный подбор и анализ рынка
Свою базу Rielt Group Agency развивает с 2014 года. В ней на сегодняшний день — более 5000 объектов жилой и коммерческой недвижимости. К нам обращаются сетевые компании, владельцы бизнеса, частные лица.

Уже более 8 лет подряд мы сегментируем базу. Наша цель — не просто подобрать для Вас объект по запросу, а добиться максимального соответствия Вашим критериям. Мы найдем именно ту недвижимость, которую Вы давно искали. Мечта станет реальностью!
Эффективные переговоры
В отличие от риелторских компаний в их обычном понимании, цель Rielt Group Agency — стать Вашим надежным партнером и помощником в решении задач по недвижимости. Поэтому мы, как никто другой, заинтересованы во взаимной выгоде сторон во время сделки.

Наши специалисты — настоящие профессионалы своего дела, которые регулярно повышают квалификацию на лучших российских и зарубежных тренингах. Главная цель — сделать так, чтобы Вы остались довольны ценой, качеством и расположением своей новой недвижимости. Сделка структурируется вплоть до нюансов — условия будут исключительно выгодными и удобными.
Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Правовая подготовка
Юридический отдел Rielt Group Agency возьмет на себя тщательную проработку правовых моментов, так что Вам не придется обращаться к кому-либо за отдельной консультацией.

Сотрудничество с нами — это в том числе Due Diligence, комплексный юридический аудит, экспертные рекомендации по снижению рисков, детальное согласование условий сделки. Мы осуществляем профессиональное правовое сопровождение на всех этапах, в том числе при выполнении расчетов.

Вы можете не сомневаться: сделка будет финансово выгодной и соответствующей законодательным требованиям. Кроме того, деятельность Rielt Group Agency полностью застрахована.
Передача ключей
Со своими заказчиками Rielt Group Agency работает буквально «под ключ». Это значит, что по итогу обращения к нам Вы получаете в свое распоряжение ключи от объекта недвижимости. И больше нет необходимости обращаться ни в какие сторонние организации, ни к каким посредникам.

Наша команда сделает всё, чтобы от общей задачи Вы пришли к ее окончательной реализации. Хотите купить или снять безупречную недвижимость нужной категории в определенном районе Санкт-Петербурга или Москвы, в желаемом городе или населенном пункте Крыма? Не проблема! Обращайтесь к нам — мы всё сделаем, Вам останется только открыть дверь собственным ключом.
Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Консультация и подбор
Прежде всего, Rielt Group Agency — это не просто риелторское агентство, а Ваш надежный помощник в таком деле, как подбор недвижимости. Сотрудник компании тщательно проанализирует Ваши запросы, чтобы точно сформулировать задачу.

Rielt Group Agency — это 40 сотрудников в 3 разных регионах страны. В нашем распоряжении — огромная база объектов, включая уникальные подборки недвижимости, которые не опубликованы на сайтах и в соцсетях.

Изначальным итогом обращения к нам станет заключение договора на подбор недвижимости. Индивидуальный подход — один из ключевых принципов нашей работы.
Персональный менеджер, осмотр
За Вами будет индивидуально закреплен аттестованный специалист Rielt Group Agency, готовый ответить на вопросы в режиме 24/7. Вы всегда будете своевременно узнавать, на какой стадии находится решение Вашей задачи.

Ваш персональный менеджер проанализирует имеющийся рынок и подберет варианты, наиболее соответствующие Вашим запросам. Уже после этого Вы сможете персонально ознакомиться с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий. Осмотр — ключевой этап подбора, поскольку именно в этот момент среди множества вариантов Вы находите именно тот, который Вам нужен.
Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Варианты оплаты
Команда Rielt Group Agency работает с недвижимостью различных категорий, включая элитную. Поэтому мы готовы сделать всё, чтобы Вы могли подойти к сделке на максимально комфортных условиях.

Это не только проведение переговоров с собственником. Это еще и подбор условий кредитования, ипотечного предложения по мере необходимости. Для Вас трудятся наши специалисты — сотрудники банков с более чем 10-летним опытом. В выгоде предложенных условий можете не сомневаться.
Правовая поддержка
Мы успешно провели более 3000 сделок разного уровня сложности — как в России, так и за границей. Наша поддержка включает в себя:

● помощь с документами — Вам не придется заниматься бумагами самостоятельно;
● анализ рисков — юридический отдел даст Вам свои рекомендации по сделке;
● экспертное заключение — непосредственное к сделке Вы подойдете, имея полное представление обо всех нюансах.

Мы соблюдаем конфиденциальность и не разглашаем никакую информацию о наших клиентах.
Иллюстрация страницы Индивидуальный подбор недвижимости
Пелевина Юлия ведущий специалист по сопровождению сделок

Мы ставим перед собой цель не просто провести Вас через сделку, а добиться того, чтобы Вам лично не пришлось ни о чем беспокоиться

Ведь любая задача по покупке или аренде недвижимости вызывает стресс, поэтому мы стремимся сделать процесс более комфортным.

Специалисты Rielt Group Agency помогут Вам с документами. Предусмотрено в том числе решение вопросов с МФЦ и Росреестром без личного визита. Доступна услуга подачи документов на регистрацию прямо из офиса нашей компании.

Если требуется помощь с ипотекой (ссылка: ипотека), Вы всегда можете обратиться к нашему штатному ипотечному брокеру. Подбор выгодных условий приобретения объекта — больше не проблема.

Свою работу Rielt Group Agency осуществляет в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму. За нашими плечами — многолетний опыт. Покупка или аренда недвижимости на выгодных условиях — теперь гораздо доступнее, чем раньше.

Ипотечный калькулятор

1 млн 100 млн
3 млн 35 млн
1 год 30 лет
6.5% 16,5%
Ежемесячный платёж

105 522 ₽

Итоговая сумма

15 195 258 ₽

Пример расчета является приблизительным и носит исключительно информационный характер. За точной информацией по ипотеке обращайтесь в отдел продаж.

У Вас есть недвижимость, которую Вы хотите реализовать? Rielt Group Agency — Ваш надежный помощник и партнер в этом деле. Уже не первый год мы помогаем собственникам, желающим выгодно продать или сдать в аренду недвижимость.

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Что говорят
наши клиенты

Хочу выразить благодарность менеджеру Екатерине Маркеловой за помощь в продаже и выборе новой квартиры. Осталось довольна отношением к работе. Внимательная, понимающая и профессионал в своём деле. Спасибо

Анна М.

Если Вам нужна помощь профессионалов, серьезное и четкое юридическое сопровождение, внимательные и чуткие риэлтор и юрист то вам к Светлане и Юлии! Несколько сделок провела вместе с этими чудесными девушками! Юлия очень педантичный, серьезный юрист, работать с ней одно удовольствие!!! Светлана настолько приятный, демократичный, позитивный человек, таких людей еще надо поискать! Мне к счастью повезло познакомиться и работать с этой чудесной девушкой! Все расскажет, объяснит, напомнит, предупредит, поднимет боевой дух и своим позитивом добавит веры в удачный исход задуманного!! Всегда с улыбкой, хорошим настроением, знанием своего дела, сразу видно, что человек умеет и любит работать, делает это с удовольствием, чутко подходит к любым желаниям клиента, поддержит любые начинания и расскажет те или иные нюансы. Укажет на ошибки и возможные неудачи, объяснит почему так делать нецелесообразно и как сделать так чтобы сделка прошла самым удачным образом! Советую обращаться к Светлане и Юлии и все будет так как вы задумали, а возможно и лучше! Спасибо за проделанную работу, хорошее настроение и чуткое отношение к клиенту!

Alina Galiano

Благодарю агентство недвижимости Rielt Group Agency, а в частности специалиста Ушакову Кристину, за оперативность, грамотный подход и внимание. Сделка прошла успешно, доволен приобретением и слаженной работой команды R.G.A. рекомендую!

Сергей Жерепа

Благодарим агента Екатерину Сергееву за помощь в аренде производственного помещения. Грамотный специалист, оперативно работает, помогла выбрать помещение, согласовать договор аренды и арендные каникулы. Однозначно рекомендуем!

Илья Е.

От души благодарим Кристину Ушакову за профессионализм и грамотный подход к делу, сделала нам подборку квартир, из которых мы выбрали наилучший вариант! Рекомендую к сотрудничеству)

Дарья Бычкова

Спасибо большое Светлане и Михаилу за работу! У нас была дистанционная продажа квартиры по доверенности. Светлана всегда была на связи в любое время, отвечали на все вопросы и помогали провести сделку как можно быстрее.

Анастасия К.

Риэлтор Яна очень грамотная. Все по полочкам разложила, Все дала, показала, рассказала. Сделка прошла хоть и со второго раза - но гладко и четко.

Mikhail Petersburg

Рекомендую в Крыму специалиста Кристину Ушакову. Хорошо ориентирует в сфере недвижимости по ЮБК. Быстро все организовала, ждем выход на сделку.

Александра Шитикова

Посчастливилось работать в этом крутом, амбициозном, профессиональном агентстве. Внимание к деталям, поддержка, и атмосфера в коллективе- настоящая драгоценность. Как со стороны сотрудника, так и потенциального клиента- считаю очень важным общую энергию в компании, ты приходишь в настоящую семью, веселую, смелую, успешную. Благодарна за каждый день, проработанный там. Сильвестр и Олеся смогли создать невероятный уровень для Агентства Недвижимости, и условий работы в целом. Успехов и развития! Эта компания, которая перевернет ваше представление о работе как РАБоте, влюбит в свое дело и будет вдохновлять на вершины, о которых даже не приходилось мечтать раньше!)

Лена Егорова

Все сделали четко сработали, все получилось!)

Александр Дунаев

Спасибо агентству за помощь в выборе и покупке дома! Вежливые, образованные сотрудники, всё доступно и легко

Татьяна Баровская

Хочу поблагодарить агентство недвижимости за отлично выполненную работу - помогли продать дом, быстро нашли покупателей и грамотно провели сделку. У компании роскошный офис, приятно было побывать!

Дмитрий М.

Спасибо Екатеринам и юристу Юлии ! Профессиональная работа ! Всем рекомендую!

Алена Толстенева

Выражаю благодарность, Татьяне Башлачевой менеджеру отдела продаж RGA, за проявленную оперативность в подборе арендатора для ком. помещения. Отметил в Татьяне знание своего дела, активность, ориентацию на результат. В процессе совместной работы регулярно предоставляет обратную связь. Рекомендую как специалиста.

А

Покупал дом, Кристина, молодец помогла во всех вопросах. Все прошло быстро и компетентно.

Дмитрий Федюшин

Огромная благодарность Rielt Group Agency, в особенности Татьяне. Помогла найти офис под достаточно специфические требования в кратчайшие сроки, консультировала на всех этапах сделки.

Egor V

Спасибо Татьяне очень хорошо отработали, вникала во все наши проблемы, и помогла найти хорошего арендатора

Максим Фомичев

Отличное агенство, работают быстро и профессионально.

Оксана Павлова

Благодаою команду агенства за помощь с продажей недвижимости! В процессе всегда можно было рассчитывать на оперативный ответ и поддержку, а так же консультации юриста. Все четко, макстмально компетентно и приятно в общении.

Алиса С.

Особенная благодарность риелтору Светлане и юристу Юле, так как проводилась сложная сделка, очень грамотные специалисты, всё рассказали, внимтельно выслушали отнеслись к работе грамотно, всё прошло быстро и без всякой головной боли, буду обращаться ещё!!!!!

Евгения б.

Ну начнем с того, что какой директор - такое и агенство! А директор там: молодой, образованный, привлекательный, порядочный, честный и очень правильный с полным пониманием того, чем он занимается. Я всегда считала, что агенты и агенства, лишнее звено в цепочке сделок с недвижимостью, люди которые берут деньги за непонятные услуги (поиск объекта и покупателей)….но это можно сделать и самостоятельно! Гарантий они не дают, базы у всех одинаковые, юристы по сложным вопросам за доп.плату, экономику по налогам они не считают, договора подсовывают на услуги и годами потом ждешь свою продажу и договор без финансовых последствий не расторгнуть и тд и тп. …. Более того, мое мнение до сих пор и не изменилось об агенствах и агентах! Все так и осталось! Rielt group - агенством назвать нельзя! Это группа профессионалов дающая комплексное VIP обслуживание по понятной для клиента стоимости в самые кратчайшие сроки! Я очень благодарна Сильвестру и его сотрудникам за все мои сделки, а их уже было 4 за 2 года! Каждой сделкой я очень довольна. Доверие мое на самой высоте! Спасибо за все мои продажи и особенно за мою последнюю покупку ❤️. Сильвестр - ты и Rielt Group лучшие на этом рынке!

Валеева Анна, постоянный клиент

Хочу поблагодарить сотрудников Rielt Group Agency, особенно Светлану и Юлию за помощь в нашей непростой сделке! Было много тонкостей, которые мы все вместе достаточно быстро решили. Особенно хочу отметить доброжелательность, готовность идти на встречу, компетентные ответы на наши бесконечные вопросы и помощь на всех ступенях сделки - от показа объекта, до конечного сопровождения в банке.
Для меня также очень ценен индивидуальный подход, возможность быть на связи утром, днем и даже вечером)
Было легко и интересно общаться, а многие непонятные вопросы теперь не представляют для меня сложности.
Если вновь возникнет необходимость продать или купить недвижимость или порекомендовать грамотного специалиста своим знакомым, буду советовать Rielt Group Agency. Большое Вам спасибо за проделанную работу и внимание к мелочам!

Любовь Л.

Очень довольна, готова всем рекомендовать и обращаться повторно в случае необходимости. Ни разу не пожалела: все четко, понятно, клиентоориентированность на высшем уровне.

Фрося Захаровна

Очень крутое агенство с настоящими профессионалами. У нас была сложная сделка, вспдывало много неожиданностей, но ребята всегда придумывали как выйти из положения чтобы все получилось. И все получилось!! Большое спасибо!

Александра, руководитель мед. центра

Выражаю огромную благодарность агентству Rielt Group - быстро помогли продать моё помещение. Сопровождение и информирование на всех этапах сделки, менеджер всегда на связи. Всем рекомендую это агентство!

Максим Монахов

Осталась очень довольна сотрудничеством с этим агенством. Действительно профессионалы своего дела. Выполнили свою работу честно, качественно и в срок.
Благодарю за профессионализм. Своим знакомым буду рекомендовать только это агенство.

Елена Александрова
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Контактный телефон: 8 (800) 222-19-44 | email: welcome@rielt-group.com
Офис: Санкт-Петербург, улица Графтио, д. 4

Контактная информация

Свяжитесь с нами для индивидуального подбора объекта.

8 (800) 222-19-44
Главный офис — Санкт-Петербург, улица Графтио, д. 4

welcome@rielt-group.com
8 (800) 222-19-44
Санкт-Петербург, улица Графтио, д.4

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welcome@rielt-group.com
8 (800) 222-19-44
Санкт-Петербург, улица Графтио, д.4

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8 (800) 222-19-44
Санкт-Петербург, улица Графтио, д.4

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welcome@rielt-group.com
8 (800) 222-19-44
Санкт-Петербург, улица Графтио, д.4

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welcome@rielt-group.com
8 (800) 222-19-44
Санкт-Петербург, улица Графтио, д.4

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