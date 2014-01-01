Индивидуальный подбор недвижимости

Хотите приобрести или взять в аренду недвижимость? Вам поможет команда Rielt Group Agency. Еще с 2014 года мы помогаем будущим владельцам, осуществляя индивидуальный подбор. Обращаясь к нам, Вы получаете всестороннюю поддержку — от начальной консультации до заключения договора с соблюдением всех требований закона.Контакты
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Ведь любая задача по покупке или аренде недвижимости вызывает стресс, поэтому мы стремимся сделать процесс более комфортным.
Специалисты Rielt Group Agency помогут Вам с документами. Предусмотрено в том числе решение вопросов с МФЦ и Росреестром без личного визита. Доступна услуга подачи документов на регистрацию прямо из офиса нашей компании.
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Свою работу Rielt Group Agency осуществляет в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму. За нашими плечами — многолетний опыт. Покупка или аренда недвижимости на выгодных условиях — теперь гораздо доступнее, чем раньше.
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Хочу выразить благодарность менеджеру Екатерине Маркеловой за помощь в продаже и выборе новой квартиры. Осталось довольна отношением к работе. Внимательная, понимающая и профессионал в своём деле. Спасибо
Если Вам нужна помощь профессионалов, серьезное и четкое юридическое сопровождение, внимательные и чуткие риэлтор и юрист то вам к Светлане и Юлии! Несколько сделок провела вместе с этими чудесными девушками! Юлия очень педантичный, серьезный юрист, работать с ней одно удовольствие!!! Светлана настолько приятный, демократичный, позитивный человек, таких людей еще надо поискать! Мне к счастью повезло познакомиться и работать с этой чудесной девушкой! Все расскажет, объяснит, напомнит, предупредит, поднимет боевой дух и своим позитивом добавит веры в удачный исход задуманного!! Всегда с улыбкой, хорошим настроением, знанием своего дела, сразу видно, что человек умеет и любит работать, делает это с удовольствием, чутко подходит к любым желаниям клиента, поддержит любые начинания и расскажет те или иные нюансы. Укажет на ошибки и возможные неудачи, объяснит почему так делать нецелесообразно и как сделать так чтобы сделка прошла самым удачным образом! Советую обращаться к Светлане и Юлии и все будет так как вы задумали, а возможно и лучше! Спасибо за проделанную работу, хорошее настроение и чуткое отношение к клиенту!
Благодарю агентство недвижимости Rielt Group Agency, а в частности специалиста Ушакову Кристину, за оперативность, грамотный подход и внимание. Сделка прошла успешно, доволен приобретением и слаженной работой команды R.G.A. рекомендую!
Благодарим агента Екатерину Сергееву за помощь в аренде производственного помещения. Грамотный специалист, оперативно работает, помогла выбрать помещение, согласовать договор аренды и арендные каникулы. Однозначно рекомендуем!
От души благодарим Кристину Ушакову за профессионализм и грамотный подход к делу, сделала нам подборку квартир, из которых мы выбрали наилучший вариант! Рекомендую к сотрудничеству)
Спасибо большое Светлане и Михаилу за работу! У нас была дистанционная продажа квартиры по доверенности. Светлана всегда была на связи в любое время, отвечали на все вопросы и помогали провести сделку как можно быстрее.
Риэлтор Яна очень грамотная. Все по полочкам разложила, Все дала, показала, рассказала. Сделка прошла хоть и со второго раза - но гладко и четко.
Рекомендую в Крыму специалиста Кристину Ушакову. Хорошо ориентирует в сфере недвижимости по ЮБК. Быстро все организовала, ждем выход на сделку.
Посчастливилось работать в этом крутом, амбициозном, профессиональном агентстве. Внимание к деталям, поддержка, и атмосфера в коллективе- настоящая драгоценность. Как со стороны сотрудника, так и потенциального клиента- считаю очень важным общую энергию в компании, ты приходишь в настоящую семью, веселую, смелую, успешную. Благодарна за каждый день, проработанный там. Сильвестр и Олеся смогли создать невероятный уровень для Агентства Недвижимости, и условий работы в целом. Успехов и развития! Эта компания, которая перевернет ваше представление о работе как РАБоте, влюбит в свое дело и будет вдохновлять на вершины, о которых даже не приходилось мечтать раньше!)
Все сделали четко сработали, все получилось!)
Спасибо агентству за помощь в выборе и покупке дома! Вежливые, образованные сотрудники, всё доступно и легко
Хочу поблагодарить агентство недвижимости за отлично выполненную работу - помогли продать дом, быстро нашли покупателей и грамотно провели сделку. У компании роскошный офис, приятно было побывать!
Спасибо Екатеринам и юристу Юлии ! Профессиональная работа ! Всем рекомендую!
Выражаю благодарность, Татьяне Башлачевой менеджеру отдела продаж RGA, за проявленную оперативность в подборе арендатора для ком. помещения. Отметил в Татьяне знание своего дела, активность, ориентацию на результат. В процессе совместной работы регулярно предоставляет обратную связь. Рекомендую как специалиста.
Покупал дом, Кристина, молодец помогла во всех вопросах. Все прошло быстро и компетентно.
Огромная благодарность Rielt Group Agency, в особенности Татьяне. Помогла найти офис под достаточно специфические требования в кратчайшие сроки, консультировала на всех этапах сделки.
Спасибо Татьяне очень хорошо отработали, вникала во все наши проблемы, и помогла найти хорошего арендатора
Отличное агенство, работают быстро и профессионально.
Благодаою команду агенства за помощь с продажей недвижимости! В процессе всегда можно было рассчитывать на оперативный ответ и поддержку, а так же консультации юриста. Все четко, макстмально компетентно и приятно в общении.
Особенная благодарность риелтору Светлане и юристу Юле, так как проводилась сложная сделка, очень грамотные специалисты, всё рассказали, внимтельно выслушали отнеслись к работе грамотно, всё прошло быстро и без всякой головной боли, буду обращаться ещё!!!!!
Ну начнем с того, что какой директор - такое и агенство! А директор там: молодой, образованный, привлекательный, порядочный, честный и очень правильный с полным пониманием того, чем он занимается. Я всегда считала, что агенты и агенства, лишнее звено в цепочке сделок с недвижимостью, люди которые берут деньги за непонятные услуги (поиск объекта и покупателей)….но это можно сделать и самостоятельно! Гарантий они не дают, базы у всех одинаковые, юристы по сложным вопросам за доп.плату, экономику по налогам они не считают, договора подсовывают на услуги и годами потом ждешь свою продажу и договор без финансовых последствий не расторгнуть и тд и тп. …. Более того, мое мнение до сих пор и не изменилось об агенствах и агентах! Все так и осталось! Rielt group - агенством назвать нельзя! Это группа профессионалов дающая комплексное VIP обслуживание по понятной для клиента стоимости в самые кратчайшие сроки! Я очень благодарна Сильвестру и его сотрудникам за все мои сделки, а их уже было 4 за 2 года! Каждой сделкой я очень довольна. Доверие мое на самой высоте! Спасибо за все мои продажи и особенно за мою последнюю покупку ❤️. Сильвестр - ты и Rielt Group лучшие на этом рынке!
Хочу поблагодарить сотрудников Rielt Group Agency, особенно Светлану и Юлию за помощь в нашей непростой сделке! Было много тонкостей, которые мы все вместе достаточно быстро решили. Особенно хочу
отметить доброжелательность, готовность идти на встречу, компетентные ответы на наши бесконечные вопросы и помощь на всех ступенях сделки - от показа объекта, до конечного сопровождения в банке.
Для меня также очень ценен индивидуальный подход, возможность быть на связи утром, днем и даже вечером)
Было легко и интересно общаться, а многие непонятные вопросы теперь не представляют для меня сложности.
Если вновь возникнет необходимость продать или купить недвижимость или порекомендовать грамотного специалиста своим знакомым, буду советовать Rielt Group Agency. Большое Вам спасибо за проделанную работу и внимание к мелочам!
Очень довольна, готова всем рекомендовать и обращаться повторно в случае необходимости. Ни разу не пожалела: все четко, понятно, клиентоориентированность на высшем уровне.
Очень крутое агенство с настоящими профессионалами. У нас была сложная сделка, вспдывало много неожиданностей, но ребята всегда придумывали как выйти из положения чтобы все получилось. И все получилось!! Большое спасибо!
Выражаю огромную благодарность агентству Rielt Group - быстро помогли продать моё помещение. Сопровождение и информирование на всех этапах сделки, менеджер всегда на связи. Всем рекомендую это агентство!
Осталась очень довольна сотрудничеством с этим агенством. Действительно профессионалы своего дела. Выполнили свою работу честно, качественно и в срок.
Благодарю за профессионализм. Своим знакомым буду рекомендовать только это агенство.
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